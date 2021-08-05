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影／雙溪低收入戶火警9歲女童喪生 市府緊急安置
新北市雙溪區魚行里八股地區1戶民宅發生火警，簡姓屋主和張姓同居人及2名小孩及時逃生，但簡男的9歲女兒不幸喪生火窟。起火原因由消防局火災鑑識中心調查釐清。
雙溪區公所表示，簡姓屋主和9歲女兒同住，張姓同居人帶13歲女兒來同住後，又與簡生下小女兒，兩戶都是第3款低收入戶。簡家今天發生火警，市府會發給安遷救助金8萬元及死亡慰問金，並先將他們安置在民宿，協助安頓生活。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點25分接獲報案，雙溪區八股地區發生民宅火警。消防人員趕抵現場時，發現火場是1樓水泥建築、2樓鐵皮加蓋的房子，2樓已全面燃燒，布設水線灌救。
據了解，火災發生時，簡男和張女外出買菜，接到鄰居打電話告知家裡失火，急忙趕回家中，張女進屋抱出小女兒，消防人員到場隨後救出13歲女童。
因為屋內堆放不少回收物，導致悶燒，產生高溫和濃煙，消防人員約20分鐘控制火勢，進入火場搜救，發現9歲女童時已死亡。
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