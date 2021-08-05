路樹倒塌6旬騎士閃不及摔傷 嚇得說不出話來
高雄市連日豪雨，前鎮區中華五路上衣路樹倒塌，當時經過的許姓男騎士，因閃避不及擦撞倒地，所幸他僅輕微擦傷，平安無大礙。警方另通知市府養工處、清潔隊到場處理，恢復道路暢通。
今天上午8點半左右，許男（66歲）騎機車，行經前鎮區中華五路北向機車道附近，這時路旁一路樹突如其來倒塌，幾乎佔據整個車道，許閃避不及擦撞上倒地，前鎮警方獲報後立即到場。
警方先是詢問許男是否送醫，但他疑似受驚嚇，講不出話來，只好找來消防救護員到場，所幸他僅輕微擦傷，無大礙。
隨後警方通報養工處、清潔隊前來處理，又設置交通錐警示，一邊指揮交通，一邊將路樹暫移搬至路旁，以免後續人車經過再發生意外，直到道路恢復暢通才離去。
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