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高雄翁到魚塭餵魚不慎跌落 民眾、員警緊急跳水救人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市永安區一名林姓老翁昨天傍晚到自家魚塭餵魚疑似不慎跌落池中，兩隻手抓緊膠筏，在水面上載浮載沉，直到2小時後才被附近來巡視魚塭的漁民發現報警，一名熱心民眾及岡山警分局永安分駐所副所長陳瑞林到場直接跳下池救人，幸林翁沒有大礙，休息後由員警護送返家。

永安所昨天下午4時許接獲民眾報案，一名老翁疑似跌落魚塭需要救援，員警趕到現場找了很久，發現膠筏旁身著青蛙裝的71歲林姓老翁仰躺在水面上僅露出雙手及頭部，身體部位都已下沉，現場一名熱心民眾見狀直接脫上衣跳下魚塭救人，陳瑞林也下水協助一起將膠筏拉回岸邊。

發現林翁的民眾向警方表示，他下午到魚塭巡視，突然聽到微弱的救命聲，才發現林翁趕緊報警。林翁被救起後表示，他過去曾中風，疑因中風發作才跌落魚塭，又因腿部無力、衣服吸水太重無法爬上膠筏自行脫困，幸好跌落時有抓住膠筏邊，在快沒力氣前被救起，感謝前來救他的員警及民眾。

據了解，林翁家屬沒有跟他住在一起，平時林翁都獨自外出餵魚，員警事後協助將林翁帶返家，離開前也再三提醒林翁隨時注意自身身體狀況，千萬不要勉強外出，以免再度發生危險。

高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區一名71歲林姓老翁昨不慎跌落魚塭，員警及一名熱心民眾下水協助救人。記者陳玫伶／翻攝

中風 岡山

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