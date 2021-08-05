又是投資詐騙 北市男235萬存款差點不翼而飛
台北市警方日前獲報有民眾疑似遭詐騙，趕抵銀行發現黃姓男子要匯235萬到指定帳戶，聲稱投資需求，警方細問發現，黃是在LINE遇到詐騙集團用「公司近期上市新股，舉辦新股申購，此為限時限量申購價格，錯過不再」話術，才上當。警方向黃指出過往案例，最後勸阻成功。
中山分局長春路派出所上月27日下午1點多，接獲台北富邦銀行來電，稱有民眾疑遭假投資吸金詐騙，要從臨櫃匯款235萬。警方到場，黃男說他遇到一間投資公司，對方願意提供絕佳投資時機及秘訣，親自領導如何進行股票投資，獲取高額利潤；對方還說公司近期上市新股，舉辦新股申購抽獎活動，現在是限時限量申購價格，錯過不再。
黃說，他深怕錯失良機，才到銀行匯款。警方一聽發現這是明顯詐騙，向他宣導過往案例，黃才驚覺上當，立刻封鎖對方帳號，也感謝警方協助。
中山分局呼籲，近期假投資詐騙橫行，詐騙集團多用LINE等通訊軟體，佯稱可進行教學引導，提供投資資訊，獲取高額利潤，誘使民眾上當；民眾應利用165反詐騙專線或臉書粉絲專頁公布的最新詐騙 型態查證，避免淪為詐欺集團眼中肥羊。
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