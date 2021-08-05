快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

又是投資詐騙 北市男235萬存款差點不翼而飛

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方日前獲報有民眾疑似遭詐騙，趕抵銀行發現黃姓男子要匯235萬到指定帳戶，聲稱投資需求，警方細問發現，黃是在LINE遇到詐騙集團用「公司近期上市新股，舉辦新股申購，此為限時限量申購價格，錯過不再」話術，才上當。警方向黃指出過往案例，最後勸阻成功。

中山分局長春路派出所上月27日下午1點多，接獲台北富邦銀行來電，稱有民眾疑遭假投資吸金詐騙，要從臨櫃匯款235萬。警方到場，黃男說他遇到一間投資公司，對方願意提供絕佳投資時機及秘訣，親自領導如何進行股票投資，獲取高額利潤；對方還說公司近期上市新股，舉辦新股申購抽獎活動，現在是限時限量申購價格，錯過不再。

黃說，他深怕錯失良機，才到銀行匯款。警方一聽發現這是明顯詐騙，向他宣導過往案例，黃才驚覺上當，立刻封鎖對方帳號，也感謝警方協助。

中山分局呼籲，近期假投資詐騙橫行，詐騙集團多用LINE等通訊軟體，佯稱可進行教學引導，提供投資資訊，獲取高額利潤，誘使民眾上當；民眾應利用165反詐騙專線或臉書粉絲專頁公布的最新詐騙 型態查證，避免淪為詐欺集團眼中肥羊。

黃姓男子235萬存款險些不翼而飛。記者蔡翼謙／翻攝
黃姓男子235萬存款險些不翼而飛。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 LINE 吸金

延伸閱讀

北市放寬停業指引 柯籲勿發紙本振興券

北市偵破兩組織犯罪 陳家欽頒獎勉勵

國際雲豹日 北市動物園Suki玩月桃不亦樂乎

台灣限定！「LINE揪團」群組新功能 團購省運費超輕鬆

相關新聞

影／雙溪低收入戶火警9歲女童喪生 市府緊急安置

新北市雙溪區魚行里八股地區1戶民宅發生火警，簡姓屋主和張姓同居人及2名小孩及時逃生，但簡男的9歲女兒不幸喪生火窟。起火原...

國1中壢轉接道車禍！3車連環撞 男乘客當場死亡

國道1號北上59公里處中壢段5日凌晨4時36分發生嚴重車禍，2部小客車與1部聯結車發生事故，警消到場時，其中1部自小客車...

這三個農會超厲害 成功攔阻詐騙金額共762萬

詐騙剋星！根據內政部警政署統計，今年上半年有43家農漁會信用部，經由通報已成功攔阻50件詐騙案件，攔阻金額2683萬餘元...

影／台中太平烤漆廠暗夜惡火陷入火海 消防員漏夜撲滅

台中市太平區廍仔坑路的烤漆廠昨晚傳火警，由於現場為鐵皮工廠，內存放甲苯約30加侖及上百桶油漆等有機溶劑，瞬間整個廠房陷入...

影／新北雙溪火警2樓全面燃燒 1名女童受困搶救中

新北市雙溪區魚行里八股地區1棟建築物今早發生火警，消防人員前往灌救。據了解，有名9歲女童受困火場，全力搶救中。火警現場是...

修瓦斯漏氣 管道內全昏5命危

台中欣中天然氣公司昨天在市區開挖搶修瓦斯漏氣，李姓包商等五人疑先後吸入沼氣，交疊昏迷在開挖管道內，獲救時都已無生命跡象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。