又是投資詐騙 北市男235萬存款差點不翼而飛

台北市警方日前獲報有民眾疑似遭詐騙，趕抵銀行發現黃姓男子要匯235萬到指定帳戶，聲稱投資需求，警方細問發現，黃是在LINE遇到詐騙集團用「公司近期上市新股，舉辦新股申購，此為限時限量申購價格，錯過不再」話術，才上當。警方向黃指出過往案例，最後勸阻成功。

中山分局長春路派出所上月27日下午1點多，接獲台北富邦銀行來電，稱有民眾疑遭假投資吸金詐騙，要從臨櫃匯款235萬。警方到場，黃男說他遇到一間投資公司，對方願意提供絕佳投資時機及秘訣，親自領導如何進行股票投資，獲取高額利潤；對方還說公司近期上市新股，舉辦新股申購抽獎活動，現在是限時限量申購價格，錯過不再。

黃說，他深怕錯失良機，才到銀行匯款。警方一聽發現這是明顯詐騙，向他宣導過往案例，黃才驚覺上當，立刻封鎖對方帳號，也感謝警方協助。