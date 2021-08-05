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影／台中太平烤漆廠暗夜惡火陷入火海消防員漏夜撲滅

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區廍仔坑路的烤漆廠昨晚傳火警，由於現場為鐵皮工廠，內存放甲苯約30加侖及上百桶油漆等有機溶劑，瞬間整個廠房陷入火海，火勢一發不可收拾，台中市消防局獲報派員到場滅火，警方到場維持交通，火勢在今天凌晨完全撲滅，現場無人員傷亡，起火原因由火調人員調查鑑定。

台中市消防局說，消防局在昨晚9時30分獲太平區廍仔坑路的烤漆廠火警，立即派遣中山、太平、東山、仁化、東英、文昌、北屯、車籠埔、大誠、大里分隊及第三大隊，出動消防車23輛、救護車1輛、消防人員64名、義消人員20名，由中山分隊小隊長鄭鋒霖帶隊前往搶救，第三大隊副大隊長凃政宏到場指揮救災。

台中市消防局說明，消防隊在昨晚9時44分到場灌救，發現現場為鐵皮工廠全面燃燒，廠房內存放烤漆原料成品及半成品，包括甲苯約30加侖及上百桶油漆等有機溶劑付之一炬，無人員受困在內，燃燒面積約300平方公尺、財物損失待查，無人員傷亡，後續交由火調人員調查鑑定起火原因。

台中市警局太平分局說明，警方獲報後，到場維持交通，火勢於23時45分許控制，現場無人員傷亡，消防隊持續就廠內殘火處理，直至今天凌晨1時40分撲滅火勢，消防車陸續撤離，全線在1時45分恢復順暢。

台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
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台中市太平區廍仔坑路烤漆廠昨晚火警，瞬間整個廠房陷入火海，消防員到場灌救。圖／台中市消防局提供
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