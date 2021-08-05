探視前妻遭拒 父親竟揪兒子分持球棒怒砸社區大樓挨罰

台南市46歲陳姓男子6月9日凌晨2時多，帶著身體不適的19歲兒子出院後搭乘計程車，前往前妻東區住處大樓探視遭拒，發生口角後情緒失控，父子兩人分持高爾夫球棒及鋁製球棒，砸毀該社區大樓玻璃及管理室電腦螢幕等設施，父子雙雙被送辦，兒子說，爸媽發生糾紛，爸爸不開心，就叫他幫忙砸大門。台南簡易庭認父子兩人藉端滋擾住戶，各處罰鍰3000元。

陳受訊時表示，兒子身體不適去市立醫院就醫，出院後返家，因為兒子希望前妻來探視，他就陪兒子搭計程車到前妻住處大樓，由兒子撥電話給前妻要求下來，未料，前妻竟謊稱人在他處，他才一時情緒失控，手持高爾夫球棒砸毀該社區大樓的大門玻璃。他說，後來兒子為了幫他出氣才又持鋁合金短球棒，跟著他砸毀管理室電腦螢幕。

兒子指出，他跟爸爸搭計程車去媽媽住的社區大樓，爸爸跟媽媽發生糾紛，爸爸不開心，就叫他幫忙砸大門，他就持鋁製短球棒砸損。

而父子的魯莽行徑，致該社區大樓1樓玻璃、監視器鏡頭2支、電腦螢幕、社區大樓出入門鋁框及感應磁扣裝置等毀損。台南市警一分局依違反社會秩序維護法，將陳姓父子移送法辦。

台南簡易庭認為，父子兩人明知該處是社區大樓，仍分持高爾夫球棒及鋁製短球棒毀損1樓大門玻璃、監視器鏡頭、電腦螢幕、出入門鋁框及感應磁釦裝置，藉生事端，逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，已擾及社區住戶整體安寧秩序。