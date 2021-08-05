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國1中壢轉接道車禍！3車連環撞 男乘客當場死亡

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

國道1號北上59公里處中壢段5日凌晨4時36分發生嚴重車禍，2部小客車與1部聯結車發生事故，警消到場時，其中1部自小客車內50歲陳姓男乘客已無生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治。

警方初步了解，37歲劉姓男子今晨4點駕駛自小客車，不明原因撞擊前方61歲徐姓男子駕駛的全聯結車，43歲陳姓男子駕駛的自小客車閃避不及也撞上劉男車輛。劉男車上50歲陳姓乘客當場無呼吸心跳，送醫後不治。3名駕駛酒測值均為0，詳細車禍原因仍有待調查釐清。

警方指出，劉男頭部撕裂傷腰椎骨折、頭腦輕微出血，目前留院觀察。另現場為中壢轉接道，事發後封閉3車道，平面車輛改由轉接道通過，7點5分現場已清掃完畢及事故車輛排除，恢復全線通車。

國道1號北向59.5公里中壢轉接道路段，今晨4點2部自小客車與1部聯結車發生事故，其中自小客車有人受傷。警消獲報後趕往現場，發現1部自小客車上的50歲的陳姓男子已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。記者朱冠諭／翻攝
國道1號北向59.5公里中壢轉接道路段，今晨4點2部自小客車與1部聯結車發生事故，其中自小客車有人受傷。警消獲報後趕往現場，發現1部自小客車上的50歲的陳姓男子已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。記者朱冠諭／翻攝
國道1號北向59.5公里中壢轉接道路段，今晨4點2部自小客車與1部聯結車發生事故，其中自小客車有人受傷。警消獲報後趕往現場，發現1部自小客車上的50歲的陳姓男子已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。記者朱冠諭／翻攝
國道1號北向59.5公里中壢轉接道路段，今晨4點2部自小客車與1部聯結車發生事故，其中自小客車有人受傷。警消獲報後趕往現場，發現1部自小客車上的50歲的陳姓男子已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。記者朱冠諭／翻攝

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