國1中壢轉接道車禍！3車連環撞 男乘客當場死亡

國道1號北上59公里處中壢段5日凌晨4時36分發生嚴重車禍，2部小客車與1部聯結車發生事故，警消到場時，其中1部自小客車內50歲陳姓男乘客已無生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治。

警方初步了解，37歲劉姓男子今晨4點駕駛自小客車，不明原因撞擊前方61歲徐姓男子駕駛的全聯結車，43歲陳姓男子駕駛的自小客車閃避不及也撞上劉男車輛。劉男車上50歲陳姓乘客當場無呼吸心跳，送醫後不治。3名駕駛酒測值均為0，詳細車禍原因仍有待調查釐清。