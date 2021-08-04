竊60公斤冷氣吃力騎車雙載變賣 僅得手千元還失風
年約70歲的莊姓醫師日前報案，指在新北市新莊區經營的婦產科診所冷氣遭竊，警方透過監視器畫面逮捕年約40歲的魏姓及楊姓嫌犯，雙嫌坦承犯案，警詢後移送新北地檢署偵辦。
本月2日莊姓醫師上班時，發現自家經營的婦產科診所冷氣竟不翼而飛，向警方報案，懷疑他因平時診所後門不上鎖，可能因此遭宵小趁隙進入行竊。
警方調閱監視器畫面，發現兩名男子騎機車在診所後方停留，行跡鬼祟，隨後騎機車載著冷氣機離開，懷疑兩人涉嫌重大，鎖定兩人身分為魏男與楊男，通知兩人到案說明。
兩人到案後坦承犯行，指稱他們遠從板橋騎車到新莊，行竊後載著約60公斤重冷氣，搖搖晃晃騎去新莊區的環保回收廠變賣，僅賣得1900元，對分後一人僅得手950元。
兩人供稱，平時他們做工為生，因疫情工作減少導致生活困頓，剛好騎經婦產科診所，發現防火巷後門沒上鎖才隨機犯案，警詢後移送新北地檢署偵辦。
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