竊60公斤冷氣吃力騎車雙載變賣 僅得手千元還失風

年約70歲的莊姓醫師日前報案，指在新北市新莊區經營的婦產科診所冷氣遭竊，警方透過監視器畫面逮捕年約40歲的魏姓及楊姓嫌犯，雙嫌坦承犯案，警詢後移送新北地檢署偵辦。

本月2日莊姓醫師上班時，發現自家經營的婦產科診所冷氣竟不翼而飛，向警方報案，懷疑他因平時診所後門不上鎖，可能因此遭宵小趁隙進入行竊。

警方調閱監視器畫面，發現兩名男子騎機車在診所後方停留，行跡鬼祟，隨後騎機車載著冷氣機離開，懷疑兩人涉嫌重大，鎖定兩人身分為魏男與楊男，通知兩人到案說明。

兩人到案後坦承犯行，指稱他們遠從板橋騎車到新莊，行竊後載著約60公斤重冷氣，搖搖晃晃騎去新莊區的環保回收廠變賣，僅賣得1900元，對分後一人僅得手950元。