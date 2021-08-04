篩陽街友四處跑！警急尋人見「PCR陰性」 終於鬆口氣

55歲吳姓男子平時經常出現在台北市艋舺公園，先前經友人介紹到宜蘭打工，期間快篩陽性，卻未接受後續安排，近日獨自返回艋舺公園，還搭車到淡水遊蕩，台北市警方獲報後介入尋獲吳男，帶到淡水馬偕醫院檢測，確認PCR檢測篩陰，鬆了一口氣。

據悉，吳男是時常出沒艋舺公園的街友，先前被轉介至宜蘭打工，昨天雇主安排他去快篩，篩檢結果呈陽性，他卻未留在原處等待後續安置，看到別人離開快篩站，就跟著離開現場。

衛生人員發現吳男篩陽後，卻遍尋不著吳男蹤影，立刻通報警方介入尋人，未料吳男早已從宜蘭搭車返回艋舺公園，又跑到淡水地區遊蕩。