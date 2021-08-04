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台中計程車司機突然頭昏 失控撞上安全島車頭也凹了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供
台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供

台中市王姓計程車司機今天下午1時許行經西屯區環中路、青海路附近時，疑因突然身體不適，計程車突然失控，衝向中央的分隔島，整輛車撞到台74線的梁柱後停下，當時王倒臥在駕駛座方向盤上，附近用路人前往察看，並通知警方到場，經救護車送醫後，王無生命危險，經查無酒精濃度，初判為身體不適才釀禍。

據查，王姓男子（60歲）是計程車司機，他今天下午1時許，駕駛計程車沿西屯區環中路快車道往青海路方向行駛，行經青海路時，王疑因身體狀況，突然感覺頭昏不適，無法正常操控車輛，導致車輛往右偏，衝向中央分隔島的道路梁柱，王的計程車頭凹陷毀損。

當時附近有用路人發現，趕緊上前察看，發現王已倒趴在駕駛座方向盤上，因擔心王有生命危險，趕緊通知警、消到場，幸好在救護人員到場時，王已恢復意識，僅有胸口疼痛等傷勢，救護車將王送往台中榮總治療，警方調查，王無酒精濃度，研判是身體狀況導致無法正常駕車才釀禍。

台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供
台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供

台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供
台中市王姓計程車司機今天下午行經西屯區環中路、青海路時，疑因頭昏不適，無法正常駕駛車輛，導致計程車衝上中央分隔島，撞上分隔島路柱才停下。圖／讀者提供

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