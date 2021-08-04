桃園男疫情失業碼頭喝悶酒 警一句勸解激男重新振作

桃園市黃姓男子疫情失業及家庭爭吵，竹圍漁港喝悶酒，幸警方勸告化解振作。記者曾增勳／翻攝

桃園市大園區50歲黃姓男子今年受疫情影響失業，跑車工作被迫暫停，失業在家，又疑與離婚同居前妻子生活細故爭吵，心情鬱悶，昨晚獨自搭計程車前往竹圍漁港碼頭喝悶酒，員警據報擔心黃男失意想不開，多次勸解關心「生活沒有過不去的坎」，終於讓黃男打消想不開念頭，重新振作。

警方調查，黃男與妻子離婚後，仍同居一起生活，原本跑車，今年因為疫情影響，工作停掉、失業在家，最近疑因生活細故，與離婚妻子發生爭吵，情緒低落搭計程車到竹圍漁港碼頭喝悶酒。

警方接獲計程車運將報案，警員洪毅丞、李美雯趕到竹圍漁港碼頭，看見黃男倚在欄杆喝悶酒，員警與黃男聊天關懷，黃男忽然哭泣釋放情緒，黃訴說，因為沒有收入、與前妻關係不睦，無人可訴苦，到漁港喝悶酒想不開。

洪毅丞表示，經與黃男溝通勸解朝正面思考，沒有解決不了的事，希望黃打消負面心情，但仍擔心黃失意不解，連續前往觀察，黃男最後才允諾打消想不開念頭，並告訴員警，自己看海散心後回去，會重新振作起來。

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