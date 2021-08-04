影／大雨行駛高速公路容易打水漂 紅斑馬教你保命三招

國內最近屢見豪大雨特報，尤其中南部已被致災性暴雨襲擊多次，國道公路警察局特別提醒用路人，大雨之中行駛高速公路，一定要「放慢車速拉大車距」、慎防水漂效應，粉絲專頁並用實際案例製作教學影片，教大家應變之道，救命口訣就是：「鬆開油門、握緊方向盤、不可急踩煞車」。

國道警方指出，所謂「水漂效應」，簡單講就是當車輛通過積水時，若是輪胎來不及排水，導致車胎無法接觸路面，整輛車就會像是「浮在水上」失去抓地力失控，極易發生碰撞事故。試想，車速這麼快，打水漂多麼危險、恐怖！

車輛打水漂，主因三大要素：一是車速、二是輪胎排水效率、三是積水深度。相關研究指出，只需0.25公分水深便足以讓車輛打水漂，且車速越快機率越高，因此雨天「放慢車速拉大車距」是最基本安全常識。再則，胎紋深度和胎壓不足，都會影響排水效率，產生致命危險，絕不可輕忽。

警方提醒，萬一遇上水漂效應，首先必須降低車速，但不可操之過急，最好「鬆開油門」同時「握緊方向盤」，然後頂多輕踩、「不可急踩煞車」，保持直線和低速前進，切勿急轉方向盤及重踩煞車，防止輪胎鎖死造成車輛側滑。當車速降下，輪胎自然就會漸漸恢復排水能力和抓地力。

此外，雨季行車，應養成良好習慣，行前檢查胎紋胎壓、確保雨刷正常、清潔車外左右兩側後視鏡，行車途中開啟車燈、善用危險警示燈、避免頻繁變換車道造成車輪打滑，都很重要。