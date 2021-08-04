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國道一號岡山段南向5車連環撞 1大2小輕傷送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

賴姓男子駕駛的小貨車疑似天雨路滑、煞車不及追撞前方車輛造成共5車連環撞後側翻，車上3人受輕傷自行脫困。記者陳玫伶／翻攝
賴姓男子駕駛的小貨車疑似天雨路滑、煞車不及追撞前方車輛造成共5車連環撞後側翻，車上3人受輕傷自行脫困。記者陳玫伶／翻攝

國道一號南向349.9公里處岡山段今天下午發生5車連環撞事故，40歲賴姓男子駕駛的小貨車疑因天雨路滑、煞車不及撞及前方轎車，再撞擊內側護欄後又追撞另輛轎車，最後側翻，賴男及車上7歲、9歲兩名男童自行脫困，3人皆輕傷送醫，車禍造成現場封鎖內線及中線車道，塞車一度綿延近十公里。

據了解，賴男駕駛的小貨車今天下午1點16分行經國道一號南向349.9公里處內側車道，疑因煞車不及加上天雨路滑，追撞葉姓男子駕駛的轎車，造成葉男轎車失控打滑，推撞中線車道吳姓男子駕駛的半聯結車，賴男小貨車再撞內側護欄後，又往前追撞內側車道林男駕駛轎車後側翻。

林男半聯結車遭撞也撞上內側護欄，葉男轎車則再撞上外側車道李男駕駛的半聯結車，車側、後都被撞凹，5車連環撞一度造成塞車，賴男小貨車側翻後自行爬出車外，並將2名坐在副駕駛疑似驚嚇過度的幼童抱出車外，高雄市消防局獲報到場，3人四肢擦挫傷送往義大醫院救治。

國道警察第五大隊到場為5車駕駛實施酒測值皆為0，詳細事故原因有待釐清。

國道一號南向349.9公里處岡山段今天下午疑因賴男駕駛小貨車煞車不及，追撞造成5車連環撞事故。記者陳玫伶／翻攝
國道一號南向349.9公里處岡山段今天下午疑因賴男駕駛小貨車煞車不及，追撞造成5車連環撞事故。記者陳玫伶／翻攝

葉姓男子駕駛的轎車疑遭追撞後失控打滑，再撞上中線車道及外側車道的2輛半聯結車，車身、側直接被撞爛。記者陳玫伶／翻攝
葉姓男子駕駛的轎車疑遭追撞後失控打滑，再撞上中線車道及外側車道的2輛半聯結車，車身、側直接被撞爛。記者陳玫伶／翻攝

國道 車禍

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