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國道一號岡山段南向5車連環撞 1大2小輕傷送醫
國道一號南向349.9公里處岡山段今天下午發生5車連環撞事故，40歲賴姓男子駕駛的小貨車疑因天雨路滑、煞車不及撞及前方轎車，再撞擊內側護欄後又追撞另輛轎車，最後側翻，賴男及車上7歲、9歲兩名男童自行脫困，3人皆輕傷送醫，車禍造成現場封鎖內線及中線車道，塞車一度綿延近十公里。
據了解，賴男駕駛的小貨車今天下午1點16分行經國道一號南向349.9公里處內側車道，疑因煞車不及加上天雨路滑，追撞葉姓男子駕駛的轎車，造成葉男轎車失控打滑，推撞中線車道吳姓男子駕駛的半聯結車，賴男小貨車再撞內側護欄後，又往前追撞內側車道林男駕駛轎車後側翻。
林男半聯結車遭撞也撞上內側護欄，葉男轎車則再撞上外側車道李男駕駛的半聯結車，車側、後都被撞凹，5車連環撞一度造成塞車，賴男小貨車側翻後自行爬出車外，並將2名坐在副駕駛疑似驚嚇過度的幼童抱出車外，高雄市消防局獲報到場，3人四肢擦挫傷送往義大醫院救治。
國道警察第五大隊到場為5車駕駛實施酒測值皆為0，詳細事故原因有待釐清。
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