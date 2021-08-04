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無獨有偶！2停車記錯烏龍報案 都靠警找回愛車
基隆市1名婦人前天在三坑火車站下車後，找不到機車報警，警員查出她的車其實停在八堵火車站外。昨晚又有名女子報案，指把轎車停在信二立體停車場8樓，結果不見蹤影。警方查訪發現，她根本沒把車開進停車場，而是停在台灣銀行前的義一路旁，虛驚一場。
基隆市警一分局2日中午接獲婦人報案，指約10天前她把機車停在三坑火車站外，再搭火車到花蓮找女兒。2日從花蓮搭火車回基隆，在三坑站下車後卻找不到機車。警方調閱周邊道路監視器，未見婦人騎車身影，打電話問她的女兒，才知婦人是騎機車到八堵火車站搭車，機車還好端端的停在八堵路旁停車格。
警二分局信六路派出所警員江權裕昨晚7點多接獲蔡女報案，表示她昨早8點多把轎車停在信二停立體停車場8樓，晚間要取車時卻發現不見了。
江員到停車場管理中心調閱車輛辨識系統資料，並未找到蔡女轎車進出紀錄，研判蔡女記錯停車地點，通報信六路派出所出勤巡邏的警員曾尉展及林雅婷，在停車場附近路段協尋，不久就在義一路台銀前發現蔡女的轎車。
蔡女對記錯停車位置感到懊惱，並向員警致歉，同時感謝熱心相助，很快就幫她找回轎車。警方呼籲民眾停放汽機車，除要上鎖加強防竊，並可利用拍照等方式記錄車輛停放位置，以免造成無謂的困擾。
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