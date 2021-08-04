台中婦人4天2度走失 巡佐一眼認出：是妳

台中市51歲張姓婦人上月30日在潭子區雅豐街迷途，巡佐吳嘉仁、警員林靖晏以M-Police系統查詢、送返回家。未料，昨天張婦再度走失，路過民眾報警，當班的吳嘉仁到場一眼認出，「是妳」，吳確認婦人沒有受傷，立即護送返家，並叮嚀家屬替張婦配戴聯絡方式的飾品，以防日後走失。

上週五，張姓婦人在潭子區雅豐街馬路上徘迴，路人擔心報警，台中市警察局大雅分局潭子所巡佐吳嘉仁、警員林靖晏將張婦帶到路旁，並以M-Police系統查詢，發現張婦就住就在不遠的潭富一街附近，以巡邏車將婦人載返家。

昨天(3日)下午，潭子所接獲民眾報案有婦人迷途，正好是吳嘉仁當班，吳到現場一眼認出，她就是4天前協助過的張姓婦人，安撫張婦情緒，請她不要緊張，警方會協助她返家。

吳嘉仁送張婦返家，家屬透露，媽媽罹患輕微身心障礙，一個不注意就自己走出門散步，讓家人相當擔心。吳嘉仁則提醒家屬，可在張婦身上配戴刻有聯絡方式的飾品，或在衣物標籤處寫上聯絡方式，避免走失。