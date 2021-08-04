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嘉義公路殺手 路樹突倒塌砸傷女騎士 律師：可申請國賠
又傳路樹倒塌傷人事件！嘉義縣消防局119勤務中心上午10點37分獲報，嘉172線道義竹鄉後鎮村往瓦磘路段，有名27歲女機車騎士，突遭倒塌的風鈴木路樹砸傷，機車倒地，女騎士緊急煞車重摔跌坐在地，意識清楚。
氣象預報西南氣流帶來豪大雨，又有颱風形成，風雨增加，消防局說，義竹消防分隊救護人員到場，發現有棵路樹折斷倒下，現場1名27歲女性騎車遭路樹砸傷，意識清楚，送嘉義長庚醫院救治，意外事故發生當時風雨不大。
縣道嘉172線養護機關是嘉義縣政府，建設處長郭良江說，馬上通知義竹鄉公所先搶修，會針對養護道路路樹加強全面檢視，優先清除枯木，避免倒塌造成傷亡意外發生。
林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，義竹砸傷人的樹種是常見的風鈴木，樹齡不到10年，生長快速，木材脆弱易風折，行道樹常因植穴不大，且深度不足但又種到淺根樹體龐大的樹種，因大雨土壤潮濕，根系抓地力不足，若強風吹襲就很容易傾倒。
路樹倒塌致人傷亡事件頻，去年梅雨發生台南路樹壓死人，台中路樹倒塌砸中車輛，嘉縣府統計，前年有2件路樹倒塌傷人國賠案，縣庫共支付32萬8000元，受傷民眾及死亡家屬如何申請國賠維護權益？律師曾錦源說，保存證據很重要，檢具警消報案資料及診斷書，依國家賠償法向路樹養護機關申請。
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