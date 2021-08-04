表演藝術「身聲劇場」團長吳忠良 車禍腦傷重度昏迷 各界集氣

「身聲劇場」團長吳忠良發生車禍，目前仍在淡水馬偕醫院觀察尚未清醒，地方各界聞訊紛紛集氣幫他祈福。報系資料照

在新北市淡水地區深耕多年的在地表演藝術團體「身聲劇場」團長吳忠良，昨天與藝術家朋友共乘轎車在三芝山區，疑因煞車失靈發生車禍。吳忠良腦部重創失去意識，目前仍在淡水馬偕醫院觀察尚未清醒，地方各界聞訊紛紛集氣幫他祈福。

現年48歲的吳忠良畢業於馬來西亞藝術學院戲劇系，1998年與幾名劇場工作者在台灣成立身聲演繹社，逐漸在淡水地區落地生根，並結婚生子取得國籍。2008年更名為「身聲劇場」，吳忠良自此連續6年擔任新北市淡水環境藝術節總監、2011年及2016年擔任大型環境劇場「西仔反傳說」總導演。

據了解，昨天他和剪紙裝置藝術家邱雨玟、空空把西非擊鼓樂團蔡俊典，一起開車到三芝區陳厝坑山區尋找排演場地，返程約下午4時45分疑因煞車失靈，衝出路面撞進樹叢裡。

負責開車的邱雨玟主訴胸口疼痛、坐在右前座的蔡俊典僅膝蓋擦傷，但在後座的吳忠良被拋出車外，頭部重創失去意識，邱、蔡2人就醫包紮之後沒有大礙，但吳忠良接受腦部手術之後，仍深度昏迷尚未脫險。駕駛並未飲酒，車禍詳細肇因由警方調查中。