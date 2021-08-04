影／男喊快救我小孩 嘉市康樂街濃煙大火2人送醫

嘉義市康樂街1戶民宅今天中午12時許發生火警，大量濃煙竄出蔓延周邊街道，讓附近住戶驚憂不已，消防隊獲報到場，一度傳出有「小孩」受困，立即拉水線灌救、進入搜救，有2男子因嗆傷、摔傷預防性送醫，另疏散3戶8名住戶，殘火約1時許撲滅，起火原因仍待警消調查。

嘉義市康樂街林姓男子的住宅，今天中午約12點20分，不明原因發生火警，因為大量濃煙竄出，周邊街道都被濃煙密布，消防局瞬間接獲10多通報案電話，消防員到場時，一名老翁向消防員求救「我家小孩還在屋內、快救他」，消防員立即進場搜救。

消防員進入屋內在二樓找到了29歲林姓男子，因身障不便無法逃離現場，消防員立即將他救出，並持續尋找小孩，也詢問屋內「小孩」位置，林姓男子才說明，他的小孩就是29歲林男，眾人才鬆了一口氣。