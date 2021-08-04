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疫情導致車手多4成 苑裡女子險遭「美國工程師」詐騙
苗栗縣苑裡鎮一名55歲女子透過交友軟體認識一名自稱美國工程師的男子，對方稱自己在美國成立慈善基金會，昨天要求女子匯款美金4000元至國外帳戶，作為愛心捐款幫助弱勢，苑裡郵局行員察覺可疑立即通報警方，經警方與行員耐心告知此這是新興詐騙手法後，女子才驚覺自己遇上詐騙集團，及時保住荷包不失血。
通霄警分局呼籲，新冠肺炎疫情延燒，影響的不只民眾不能出國，連詐騙機房都紛紛回到國內，近年留在國內的車手增加近4成，他們的詐騙手法呈兩極化發展，有傳統的買賣帳戶、假投資、假檢察官監管財產等，也有結合時事的投資比特幣、乙太幣、狗狗幣等數位貨幣詐騙等，不一而足；提醒民眾遇到「詐機」別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」多花點時間思考並聯絡當地警方或撥打165反詐騙專線，讓「錢包守門員」來守住您的錢包。
通霄警分局苑裡分駐所所長陳昱升表示，這名女子昨天下午2點30分右到苑裡郵局要匯款，承辦江姓行員發現女子匯款接收地址為美國境內的一家銀行，詢問對方匯款到國外的用途、收款人與她關係，但女子卻一臉茫然、支支吾吾不所云，行員察覺有異便立即向警方報案，警方趕到並瞭解情況 後，與郵局經理、行員一起同向女子解釋這是新興詐騙手法，經一番解說，女子終於恍然大悟，立即打消匯款念頭，對警方與行員即時勸阻順利保住辛苦血汗錢，連聲道謝。
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