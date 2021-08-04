詐騙集團瞄準疫情炒股熱 男子險被騙50萬

疫情期間，正逢炒股熱，多數民眾躍躍欲試，卻讓詐騙集團有假冒投資股票教學，以加入會員並繳交學費，向民眾詐騙的機會；新竹縣竹北警分局近日就獲報兩起詐騙案，幸好行員察覺有異報警，才順利阻詐。

竹北警分局表示，8月3日下午3點多，接獲中國信託銀行行員告知有民眾疑似遭詐騙，警方到現場了解狀況，賴姓男子稱在網路社群上認識一名自稱股票達人，賴男報名學習課程，雙方未曾見面，對方又向賴男表示要教導更進階的課程，需支付新台幣50萬元學費，賴男才會依約前往匯款。

另一起詐騙案則發生在7月30日下午2點多，警方接獲王道銀行新竹分行行員通報，員警到場了解，陳男稱在網路上認識一名自稱某外國銀行職員，要將日本311海嘯罹難者的約2000萬遺產轉給他作為投資之用，要求陳男先匯美金3000元作為保證金。

竹北警分局表示，兩起案件所幸行員機警通報，經員警耐心解說、相關投資型詐騙案例供其參考，民眾才恍然大悟打消匯款念頭，警方也提醒2人將對方聯絡資訊刪除，切勿提供個人銀行帳戶及密碼給對方。