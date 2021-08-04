桃園婦網戀「英國校長」半年 13萬老本差點不翼而飛

桃園市一名年近70的獨居婦人年初陷入網戀，與一自稱英國退休小學校長的男子相談甚歡，昨天拿著13萬元到銀行欲臨櫃匯款，稱朋友的子女缺錢讀書，由於該帳戶位在台灣且金流有異，被機警行員察覺，經員警點出疑點後，婦人才終於意識到自己遇上詐騙集團，保住老本。

昨天下午1時30分許，桃園警分局武陵派出所接獲轄區中國信託商銀行員通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助處理。

經瞭解，獨居的黃姓婦人（69歲）年初透過臉書結識一名自稱來自英國的男子「馬克」，兩人後來轉至LINE上聊天；「馬克」自稱是退休的小學校長，風度翩翩談吐得宜，黃以為遇到有緣人，對他的情感日漸升溫。

警詢得知，「馬克」日前告訴黃姓婦人，由於子女的教育費用沒有著落，希望能借貸新台幣13萬元，婦人不疑有他，提款後拿著13萬元現鈔臨櫃要匯款，被行員察覺有異阻止，並通報警方到場。

行員與員警一開始告訴黃婦，對方提供的是高雄帳戶，而非海外帳戶，黃表示那是「馬克」友人的帳號，又說自己看過馬克提供的父子照片，覺得應該不是假的。

後來行員查詢該帳戶金流，發現有好幾筆大額款項匯入，金額是13萬的好幾倍；員警據此向婦人點出疑點，對方有這麼多錢，根本沒理由借貸，應是遇到了詐騙集團，這才終於讓她放棄匯款，保住老本；該帳戶隨後也被通報為警示。