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半夜困電梯 婦人驚嚇呼救驚動鄰居報警救援
暗夜困電梯好可怕！彰化縣田中鎮前天一名婦人深夜二點多下班回家，卻在進住處大樓電梯內被困，電梯懸停，婦人無法出來，由於正值深夜，婦人嚇到猛拍門求救，其他住戶聽到趕緊報警救援，警方到場後隔著電梯門安撫婦人，並通知維修人員到場，才讓婦人脫困，結束這場驚魂記。
警方表示，婦人前天凌晨二點原本要從一樓搭電梯上五樓，電梯卻才到二樓就卡住，且電梯門也打不開，婦人大力拍打電梯和呼救，才驚動其他住戶報警，因正值深夜，婦人覺得太詭異更加害怕，一度還想冒險從電梯上方爬出，直到警方接獲住戶通報到場協助。
田中派出所警員葉璨慨、林琨閔8月2日凌晨值勤時，接到110通報田中鎮建國路某大樓內有人受困於電梯中，二名員警到場後，發現婦人受困，員警先安撫婦人情緒，再與消防人員想辦法要打開電梯門，也通知電梯維修人員到場協助，最後終於讓婦人脫困，解除半個多小時的電梯驚魂記。
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