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吃麵3千元起跳！餐飲禁內用 嘉義朴子市麵攤客人群聚挨罰

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

7月27日防疫降2級才4天，嘉義縣爆發水上鄉某鋁梯工廠染疫事件，連同嘉義市1名員工，至今共13人染疫，縣長翁章梁宣布7月30日起到8月6日，禁止餐飲內用，昨天衛生局接獲檢舉，朴子市有3、4名客人在某麵攤群聚飲食，衛生局將依法裁罰每人至少3千元。

「1碗麵不到百元，違反傳染病防治法要付出3千代價」，挨罰民眾無奈說，吃麵代價高。有人拿手機錄影蒐證，朴子市某麵攤旁桌子有3、4名客人，未戴口罩群聚吃飯，有人打赤膊，衛生局查證屬實將裁罰。

衛生局說，嘉縣稽查餐飲，從5月至今累計稽查5000多家次，之前裁罰2件違反內用，昨天有人檢舉朴子市某麵攤內用，接獲舉報依法辦理，將裁罰3000至1萬5000元罰款，從5月全台三級防疫至今，違反傳染病防治法裁罰案件共計127件，累計罰款277萬9000元。

上月22日防疫還未降級，朴子市崁前里朴子農會貨物運送集散場前，有民眾開車經過，目擊某貨運公司5名工人搬貨物未戴口罩，民眾用車上行車紀錄全都錄，向朴子警分局檢舉，警方調閱路口監視器追查，查獲5名未戴口罩工人，衛生局依違反傳染病防制法裁罰。

全台防疫降二級，多數縣市都開放餐飲內用，但嘉縣因工廠群聚染疫事件，從7月30日起到8月6日，採取加強版二級防疫加嚴措施：餐廳和夜市禁止內用，只能外帶；公祭全面停止；公有場館暫停對外開放；縣府及鄉鎮市公所辦理活動取消或延期；共同生活圈的嘉市跟進加強防疫。

嘉義縣禁止餐飲內用，昨天衛生局接獲檢舉，朴子市有3、4名客人在某麵攤群聚飲食，衛生局將依法裁罰。記者魯永明／翻攝
嘉義縣禁止餐飲內用，昨天衛生局接獲檢舉，朴子市有3、4名客人在某麵攤群聚飲食，衛生局將依法裁罰。記者魯永明／翻攝

衛生局 朴子 口罩

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