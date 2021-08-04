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農會辦事處單月連阻2詐騙 警頒發「阻詐優異獎座」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市東山區農會東原辦事處上月連續2起成功協助警方攔阻詐騙案，成功保住山區長輩23萬元，該辦事處今年迄今已阻詐4起，白河警分局長陳明宏今上午前往辦事處感謝並致贈「阻詐優異獎座」。

警方說，上月14日12時許，64歲黃姓民眾接獲詐欺集團偽稱其姪女，並稱因股票投資失利急需現金周轉救命，並要求黃匯錢至銀行帳戶，老翁心繫姪女安危，就依其指示急忙前往東原辦事處匯款，幸經農會行員發現老翁支吾其詞，私下通報東原派出所員警到場，揭穿是「假親人」詐騙手法，成功攔阻10萬元遭騙。

7月26日11時許，警方接獲東原辦事處行員來電稱，75歲張姓老翁急欲提領現金且語焉不詳，員警到場瞭解後，發現又是「假檢警」詐騙案件。 警方趕至處理，保住老翁辛苦存下13萬元積蓄。

白河警分局長陳明宏表示，警方與轄內金融機構、超商等已建構綿密之「金超警三層阻詐聯盟」，遇有民眾可疑之提匯款項均會主動提問，並由警方到場關懷確認；今年白河分局「阻詐聯盟」已成功攔阻詐騙14件、攔下314萬元免遭受騙，今後也將更緊密結合來共同守護民眾財產。

台南市東山區農會東原辦事處上月連續2起成功協助警方阻詐，警方上午頒贈「阻詐優異獎座」。圖／警方提供
台南市東山區農會東原辦事處上月連續2起成功協助警方阻詐，警方上午頒贈「阻詐優異獎座」。圖／警方提供

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