影／豬肉女販右手陷絞肉機 連人帶機送醫讓人看了心驚

基隆市信義市場范姓豬肉女攤商今天上午做生意時，右手伸入絞肉機時被機器絞住。消防人員考量感染和出血問題，將人和機器一起送到醫院急診室，再和醫師討論如何拆解機器及救人。女子被護送走出市場，進入救護車前，不少民眾目睹並感到心驚。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今日上午10點20分接獲報案，信義市場2樓有豬肉攤商受傷需要救援。消防救護人員抵達現場，發現女攤商的右手伸入絞肉機內，神情緊張。

消防人員考量市場空間不利拆解機器，加上環境因素可能有感染疑慮，拆解機器救出後也可能會有出血問題，決定將范女和機器先一起送到醫院再處置。

兩名消防救護人員分在兩邊抬起機器，緩步從市場2樓下樓，走向救護車。范女緊張的跟著前進，前後方都有消防員戒護，防止他人干擾等突發狀況，讓傷勢更嚴重。

范女被送到基隆長庚醫院，右手被移出絞肉機後，醫師檢傷，看到她的右手中指第1節因遭絞肉機捲入出現撕裂傷，再以X光檢查，確認未損及骨頭，將予以縫合治療，不須動截肢手術。