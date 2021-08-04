法拍口罩機台沒人要 南檢及執行署昨入帳446萬元

在全球新冠病毒肺炎疫情蔓延之際，台南地檢署原訂6月舉辦偵查中變價拍賣，也因三級警戒而延期，直至中央疫情指揮中心宣布自7月27日起降為二級警戒，台南地檢署與行政執行署台南分署昨天下午4時舉辦聯合拍賣會，法拍兼顧防疫下僅開放70人入場，其中，框式傾卸式大貨車167萬元拍出，共拍出金額446萬多元。

台南地檢署與台南分署聯合拍賣活動，昨天下午在台南分署中庭廣場登場，一開始由檢察官錢鴻明主持拍賣，他以生動活潑的方式，詳細說明拍賣條件與市場行情，成功吸引買氣；最後拍出4輛大貨車、1台曳引車、1台挖土機合計拍出381萬元。

隨後，台南分署接力拍賣，法拍會的焦點之一2014年份Volvo V40，在激烈競價後以48萬元拍出，光陽機車也以5500元拍出，台南分署合計拍出65萬5150元，。

檢方指出，這次偵查中變價拍賣，包括國土專組檢察官偵辦不法集團將有害及一般事業廢棄物大量棄置並掩埋在國有及私人土地上，造成土壤汙染案件時，查扣主嫌所使用的Porsche歐洲休旅車、犯罪用的挖土機與大貨車共11台。另民生專組檢察官日前在台南仁德查獲口罩國家隊私設產線所查扣的口罩機台與相關配件。