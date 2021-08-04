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下班後一打三 台中爸爸虐未足歲雙胞胎姊妹遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子與黃姓妻子育有3名女兒，其中一對是未滿一歲的雙胞胎姊妹，但鄭在前年底下班後，獨力照顧3名女兒，疑不堪女兒哭鬧，涉嫌將二女兒抓起猛烈搖晃，造成二女兒腦傷送醫，去年3月間，鄭又以不詳方式，猛烈搖晃小女兒，導致小女兒受有腦出血等傷勢，另外鄭二女兒就醫時，黃姓女看護未注意到血氧機已發異常聲響達419秒，讓鄭二女兒受有缺氧性腦病變等傷勢，台中地檢署今偵結，將鄭、黃姓女看護，依家暴致重傷、過失傷害罪起訴。

起訴指出，鄭姓男子（36歲）與黃姓妻子分別育有3個女兒，分別為1歲及一對4個月的雙胞胎，前年12月9日晚間7時許，鄭下班後返家，因妻子正在浴室準備小孩的洗澡用具，鄭獨自照顧3個女兒，鄭疑因剛下班處於身心疲勞的狀態，又不堪三個女兒哭鬧，鄭一時情緒失控，將二女兒抓起來，猛烈搖晃後，放在主臥的床上，未料再察看二女兒時，二女兒已全身癱軟，意識不清。

鄭趕緊將二女兒送往中國醫藥大學兒童醫院急救，經檢查後發現女嬰受有視網膜出血、腦出血等影響腦功能的重傷，院方認為有遭虐待情形，依程序通報為高風險家庭。

鄭二女兒在住院期間，委由黃姓女看護（71歲）照顧，但黃女在去年1月18日清晨7時許，在病房內照護女嬰時，一時體力不支睡著，沒注意到女嬰的血氧機已發出異常聲響，警響長達419秒，被鄰房的家屬聽到，請護理人員察看才發現女嬰已昏迷，經急救後，女嬰受有缺氧性腦病變等傷害。

鄭姓男子的小女兒在去年3月間，因腸胃炎被送往中國醫藥大學附設醫院治療，但院方又發現女嬰左臉頰、左大腿都有不明淤傷，後來女嬰抽搐發作，經腦部電腦檢查後，發現女嬰有腦出血等傷勢。

檢方根據鄭測謊未過，以及醫生、鄭男妻子等證人證詞、病例資料等證據，認定鄭姓男子涉嫌施虐雙胞胎姊妹，但鄭否認犯行，全案今偵結，將鄭、黃姓女看護，依家暴致重傷害罪、過失傷害、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴。

台中市鄭姓男子涉嫌對兩名未滿一歲的雙胞胎女兒施虐，另外黃姓女看護在病房照顧鄭二女兒時，疏於注意，導致女嬰受有缺氧性腦病變，二人都被檢方起訴。圖／報系資料照
台中市鄭姓男子涉嫌對兩名未滿一歲的雙胞胎女兒施虐，另外黃姓女看護在病房照顧鄭二女兒時，疏於注意，導致女嬰受有缺氧性腦病變，二人都被檢方起訴。圖／報系資料照

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