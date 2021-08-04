聽新聞
test
0:00 / 0:00
中彈勇警忍痛壓制毒蟲 老家鄰居祈福：他是孝子
宜蘭礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，2日深夜攔截違規右轉的呂姓毒犯，卻遭號呂男開槍，肺部被貫穿，蔡忍痛壓制，等候支援後送醫，目前在加護病房觀察；住嘉義縣父親蔡福財、母親莊錦鶯連夜北上看兒子，蔡的鄰居稱讚蔡旻庭是孝子，放假回家協助父母麵店工作。
蔡旻庭父母住在嘉義縣水上鄉義興村，鄉長劉敬祥昨天得知勇警是水上鄉人，馬上請村長王清涼前往蔡家關心，王清涼說，蔡旻庭父母從外地搬到水上鄉定居，平日忙工作，晚上回家住，蔡旻庭出外求學工作，大家對蔡旻庭沒有印象，大家集氣祈福，祝禱蔡旻庭脫離難關，早日康復。
蔡旻庭鄰居說，蔡旻庭父母在台南後壁區開麵店，10多年搬遷水上鄉定居，父母平日要準備麵店食材，蔡旻庭是孝子，警察工作繁忙，放假回家都會幫忙父母工作，蔡旻庭中彈，父母心急馬上趕到宜蘭探視，鄰居們祝福蔡旻庭早日康復。
29歲蔡旻庭2017年特考班畢業，受訓實習後，2019年10月分發至礁溪警分局服務，從警2年。蔡福財說，兒子從小具有正義感，選擇從警，他們支持蔡旻庭想走的路，看他工作眉開眼笑，身為長輩也就安心、高興。
警政署說，蔡旻庭落實勤務，中彈後仍奮不顧身逮捕犯嫌，呼叫派出所員警支援，現場查獲槍彈及安非他命，精神可嘉。內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨天慰問蔡旻庭父母，徐國勇感謝地說，蔡旻庭為維護治安，不顧生命身體危險，英勇行為相當敬佩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言