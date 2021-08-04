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中彈勇警忍痛壓制毒蟲 老家鄰居祈福：他是孝子

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

宜蘭礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，2日深夜攔截違規右轉的呂姓毒犯，卻遭號呂男開槍，肺部被貫穿，蔡忍痛壓制，等候支援後送醫，目前在加護病房觀察；住嘉義縣父親蔡福財、母親莊錦鶯連夜北上看兒子，蔡的鄰居稱讚蔡旻庭是孝子，放假回家協助父母麵店工作。

蔡旻庭父母住在嘉義縣水上鄉義興村，鄉長劉敬祥昨天得知勇警是水上鄉人，馬上請村長王清涼前往蔡家關心，王清涼說，蔡旻庭父母從外地搬到水上鄉定居，平日忙工作，晚上回家住，蔡旻庭出外求學工作，大家對蔡旻庭沒有印象，大家集氣祈福，祝禱蔡旻庭脫離難關，早日康復。

蔡旻庭鄰居說，蔡旻庭父母在台南後壁區開麵店，10多年搬遷水上鄉定居，父母平日要準備麵店食材，蔡旻庭是孝子，警察工作繁忙，放假回家都會幫忙父母工作，蔡旻庭中彈，父母心急馬上趕到宜蘭探視，鄰居們祝福蔡旻庭早日康復。

29歲蔡旻庭2017年特考班畢業，受訓實習後，2019年10月分發至礁溪警分局服務，從警2年。蔡福財說，兒子從小具有正義感，選擇從警，他們支持蔡旻庭想走的路，看他工作眉開眼笑，身為長輩也就安心、高興。

警政署說，蔡旻庭落實勤務，中彈後仍奮不顧身逮捕犯嫌，呼叫派出所員警支援，現場查獲槍彈及安非他命，精神可嘉。內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨天慰問蔡旻庭父母，徐國勇感謝地說，蔡旻庭為維護治安，不顧生命身體危險，英勇行為相當敬佩。

宜蘭礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭值勤中彈受傷，內政部長徐國勇(左二)、警政署長陳家欽(左)慰問蔡旻庭父親、母親。圖／聯合報資料照片
宜蘭礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭值勤中彈受傷，內政部長徐國勇(左二)、警政署長陳家欽(左)慰問蔡旻庭父親、母親。圖／聯合報資料照片

徐國勇 嘉義

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