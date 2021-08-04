台東警方新購41輛車 提升打擊犯罪利器
台東縣警察局提升打擊犯罪利器新購41輛警用車，其中，結合台東多山地形，6輛具備4輪傳動功能，有利於執行山區巡邏和協助偏鄉防災任務。縣長饒慶鈴校閱時說，「台東治安雖名列全國最優，但好裝備不能少」。
饒慶鈴說，這次採購各式車輛，為現有市場最新式車款，輸出馬力及機動性極佳，且配備符合環保要求，均為台東所需要，也最適合，相信有了新利器，能持續守護台東最安全的治安。
縣警察局編列約3500萬元經費，新購41輛車，包括12輛轎式巡邏車、休旅是巡邏車10輛、四輪傳動巡邏車6輛及偵防車13輛，並分配4個分局及交通隊、保安隊及刑事大隊等單位使用。
警方表示，為了防範嫌犯脫逃，車輛後座都加裝防逃鋼鍊，一旦嫌犯上了警車，就會銬上鋼鍊，同時也加裝強化隔板，保護前座駕駛員警的安全，至於警用巡邏機車，則依經費編列計畫逐年汰換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言