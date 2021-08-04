台東警方新購41輛車 提升打擊犯罪利器

台東縣警察局提升打擊犯罪利器新購41輛警用車，其中，結合台東多山地形，6輛具備4輪傳動功能，有利於執行山區巡邏和協助偏鄉防災任務。縣長饒慶鈴校閱時說，「台東治安雖名列全國最優，但好裝備不能少」。

饒慶鈴說，這次採購各式車輛，為現有市場最新式車款，輸出馬力及機動性極佳，且配備符合環保要求，均為台東所需要，也最適合，相信有了新利器，能持續守護台東最安全的治安。

縣警察局編列約3500萬元經費，新購41輛車，包括12輛轎式巡邏車、休旅是巡邏車10輛、四輪傳動巡邏車6輛及偵防車13輛，並分配4個分局及交通隊、保安隊及刑事大隊等單位使用。