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侵占紅肩鸚鵡要給媽養 動保員填「驚嚇死亡」涉貪遭訴
新北市新店區福民里一位民眾去年3月撿到一隻紅肩金剛鸚鵡，里辦公室聯繫新北市動保處救援，梁姓動保員領走鸚鵡涉嫌侵占，在三聯單寫牠「驚嚇死亡」，事後又企圖以虎皮鸚鵡屍體照片矇騙。台北地檢署今依貪汙、偽造文書罪嫌起訴他。
檢方調查，去年3月25日，福民里里辦公室受理里民拾獲一隻紅肩金剛鸚鵡，通知新北市動保處派員前往救援，梁姓動保員看見鸚鵡之後，卻告訴同行的魏姓動保員，表示鸚鵡長得很可愛，想拿回去送給媽媽養。
魏男勸阻，梁男卻執意要帶走鸚鵡，竟私自在救援三聯單上登載該隻鸚鵡「驚嚇死亡」，沒有帶回動保處。動保處獸醫師堅持要看見屍體，要求梁男把鸚鵡的屍體帶回動保處。
梁男為了掩飾犯行，竟拿一隻虎皮鸚鵡屍體照片交出。獸醫師比對里辦公室監視器畫面，發現根本不是同一隻鸚鵡。此時，梁男又說鸚鵡飛走了。隔天，梁男才願意把紅肩金剛鸚鵡送回新北市動保處。因此，梁男與魏男都被移送法辦。
檢方查出，三聯單等資料都是梁男回傳，單據上雖有魏男簽名，但梁男承認是他偽簽，最後檢方認定魏男沒參與犯案，日前將他不起訴。檢方認定梁男才是主嫌，今依貪汙之侵占非公用財物罪、偽造文書罪嫌將他起訴。
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