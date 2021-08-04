台中男瘋東奧運彩躺大街淋雨 警關心 他回：遇水則發

受到西南氣流影響，台中市連日下大雨，台中市第四警分局在前天獲報，有名男子路倒在南屯區一家彩券行外，警方前往現場查處，發現該名洪姓男子是躺在大街上睡覺，警方將他帶到騎樓後，洪稱，非當地人，只是為了買東京奧運的運動彩券，才搭公車到彩券行，本想等雨停再回家，後來雨遲遲不停，索性讓雨淋濕，躺著睡覺，看能否「遇水則發」，一番說詞讓警方錯愕，警方擔心洪安危，也替他叫計程車送返家。

台中市第四警分局南屯所巡佐曾耀堂、警員周以鈞前天凌晨零時許獲報，42歲洪姓男子躺在屯區黎明路與文昌街的彩券行前，疑需要幫助，警方前往查處，發現洪躺在街上睡覺，洪身上還穿著一件寫有「做個好男人」的上衣，警方將洪叫醒後，攙扶到騎樓休息。

洪姓男子表示，家住清水區，為了東京奧運的運彩簽注，特別從清水搭公車到南屯區的彩券行買彩券，因為過去曾在附近工作過，對環境比較熟悉，原本買完彩券就要回家，但因為雨勢很大，索性讓雨淋濕，躺在街邊睡覺，看能不能「欲水則發」。

警方對於洪的一番說詞感到錯愕，但擔心洪在外遊蕩，發生危險，加上洪身上有足夠車資，因此在洪同意下，叫了一輛計程車，讓洪搭車返回清水區的住處。