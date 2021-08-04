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男聊天趁機摸女胸部辯「開玩笑」 檢依趁機性騷擾起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

簡姓老翁日前在嘉義縣太保市玉皇宮，疑和女子開玩笑丶失分寸，趁機用手觸碰女子右胸，女方返家後心生不滿，由家屬陪同向警方報案，檢察官訊後依涉犯性騷擾防治法起訴、向法院聲請簡易判決。

據了解，67歲簡姓老翁平時常到玉皇宮前聚會聊天，年約30多歲女子也常去該處閒坐，簡平常開玩笑時會動手推碰女子，今年5月下旬，簡開玩笑時用手又觸碰女子右胸部一下，讓女子覺得不舒服。

女子返家多日後，才向家人抱怨簡姓老翁不當動作，家屬認為簡的行為太過頭、失分寸，帶女子向轄區派出所報案，控告老翁性騷擾。

因為女子報案日距事件發生已多日，警方調閱監視器已找不到影像，但檢警傳訊簡姓老翁到案，簡姓老翁坦承「常和女子開玩笑」、的確有碰到，檢察官偵查終結依照雙方供述、性騷擾事件申訴調查報告書，認定簡涉犯性騷擾防治法第25條第1項趁機性騷擾罪嫌，依法起訴並聲請簡易判決處刑。

女子控訴遭簡男摸胸性騷，檢方依性騷擾罪起訴。示意圖／ingimage
女子控訴遭簡男摸胸性騷，檢方依性騷擾罪起訴。示意圖／ingimage

性騷擾 檢察官

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