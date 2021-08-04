台3線大湖鄉路段邊坡清晨坍方擋路 1車煞不住撞上

台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，占據3個車道，1輛轎車行經發現煞不住撞及，車子損傷車內何姓駕駛（73歲）無大礙，目前開放北上1個車道單線供南下通行，北上改走水頭寮橋行駛，警方聯絡公路總局第二工程處苗栗工務段處理中。

大湖警察分局今天清晨4點44分接獲報案，台3線132公里邊坡坍方，大堆土石及樹木在南下2個、北上1個車道，何姓老翁疑因視線不良，發現時來不及煞車，撞上土石堆，車頭及擋風玻璃毀損，人並無大礙，警方立即擺設三角錐、封鎖線及爆閃燈，員警及大寮守望相助隊在場協助交通管制。