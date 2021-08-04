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台3線大湖鄉路段邊坡清晨坍方擋路 1車煞不住撞上

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，占據3個車道，1輛轎車行經發現煞不住撞及，車子損傷車內何姓駕駛（73歲）無大礙，目前開放北上1個車道單線供南下通行，北上改走水頭寮橋行駛，警方聯絡公路總局第二工程處苗栗工務段處理中。

大湖警察分局今天清晨4點44分接獲報案，台3線132公里邊坡坍方，大堆土石及樹木在南下2個、北上1個車道，何姓老翁疑因視線不良，發現時來不及煞車，撞上土石堆，車頭及擋風玻璃毀損，人並無大礙，警方立即擺設三角錐、封鎖線及爆閃燈，員警及大寮守望相助隊在場協助交通管制。

大湖鄉長胡娘妹、大湖鄉民代表會主席謝見德等人一早到場關心，聯繫苗栗工務段派員處理，目前台3線132公里路段交通，警方引導北上車流往水頭寮橋改道行駛，北上單線車道開放南下車流行駛，請用路人注意。

台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，1輛轎車煞不住撞及，車子損傷車內駕駛無大礙。記者范榮達／翻攝
台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，1輛轎車煞不住撞及，車子損傷車內駕駛無大礙。記者范榮達／翻攝
台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，1輛轎車煞不住撞及，車子損傷車內駕駛無大礙。記者范榮達／翻攝
台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，1輛轎車煞不住撞及，車子損傷車內駕駛無大礙。記者范榮達／翻攝
台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，目前北上車流往水頭寮橋改道行駛，北上單線車道開放南下車流行駛，。記者范榮達／翻攝
台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，今天清晨邊坡土石、樹木坍方，目前北上車流往水頭寮橋改道行駛，北上單線車道開放南下車流行駛，。記者范榮達／翻攝

車道 警察

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