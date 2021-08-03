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連日大雨過後釀災！高雄凱旋夜市前道路出現大窟隆
連日大雨，高雄市鳳山區勝利路日前發生人行道坍陷後，今晚位在前鎮區的凱旋夜市前的馬路又出現凹陷，範圍約15米寬乘以10米，市府工務局獲報後，通知水利局先行會勘，初估不是雨汙水管問題，也暫排除淘空危虞，現場已現進行交通維護，待明天一早進場開挖填補。警方表示，3天前路面出現凹陷不平，當時範圍約3公尺，後來才擴大。
養工處長林志東說，凱旋夜市前道路今天傍晚約5、6點左右發生坍陷，他們獲報後即會同水利局緊急處置，現場塌陷寬度範圍約15米，暫無淘空之虞，由於晚間無法馬上開挖修護，為避免往來人車發生危險，已先請義交協助進行交通維護管理。養工處表示，確切坍陷原因必須等到明天一早開挖，且開挖後必須馬上回填，才能確保安全。
警方指出，高雄市前鎮區凱旋四路凱旋夜市前，今晚道路路面有陷落，路面也受影響，出現起伏不平，險象環生，警方趕緊圍起三角錐，並通報市府養工處，避免發生危險。警方說，3天前發現路面即有小凹陷，便通報市府1999，今天中午凹陷擴大，但因下雨，養工處還待處理，當地近日幸未發生交通事故。
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