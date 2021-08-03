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開車搭機出國前發生車禍 父為讓愛子趕飛機頂包被起訴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今年1月間，林姓男子開車要到桃園國際機場搭機出國，途中與一輛機車發生車禍，因機車騎士受傷，由於登機時間快到，林男先搭計程車趕至機場搭機，林父向後來到達的員警謊稱車子是他開的，並接受酒測。檢警後來查出不是林父開的車，檢方今天偵結，依頂替罪嫌將林父起訴。

基隆地檢署起訴書指出，今年1月某日，林男開自小客載父母到桃園機場，林男要出國，父母是陪同，車子開到南崁交流道南下入口前，與一輛林姓男騎乘機車發生車禍，林男受有左髖骨挫傷、左大腿、膝部挫傷之傷害。

員警獲報到場處理這起車禍事故，採證拍照，調查事故責任，並對雙方酒測都為零，並無酒駕，但警方到場後，林男已攔搭計程車趕飛機，當時在場林父向警方自承是他開的車，警方也對林父酒測。不過，事後檢警根據相關證據，查出是林男開車，林父並非車禍兩造當事人，只是當時車內乘客，追查林男頂替罪責。

起訴書說，行為人意圖使犯人脫罪，出而頂替，將嚴重影響犯罪之偵查與審判工作之進行。車禍的責任歸屬由警方鑑定釐清，但謊稱是駕駛人讓警方登載陷於錯誤，獨犯頂替罪嫌。

開車搭機出國前發生車禍 父為讓愛子趕飛機頂包被起訴。記者游明煌／攝影
開車搭機出國前發生車禍 父為讓愛子趕飛機頂包被起訴。記者游明煌／攝影

桃園機場 車禍

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