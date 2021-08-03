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醫材商要分期繳稅 突添購BMW分期付款取消

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某醫療器材公司林姓負責人欠稅近300萬元移送行政執行署台北分署，林稱業務差致手頭拮据，無法繳齊，申辦分期付款獲准；執行官發現，林後來狀況好轉，添購BMW轎車，取消分期條件，上月一次向林徵起欠稅款106萬元結案。

台北分署執行官說，義務人於分期繳納期間被查到營業狀況好轉，有資力完納，可依職權廢止分期並扣押公司貨款債權，促使義務人清繳欠款。

林姓欠稅人2007至2011年間請報關行進口氧氣製造機相關零件共30批，因違反關稅法，2015年10月5日被財政部關務署基隆關處分追繳貨價291萬3221元，2018年11月7日移送台北分署強制執行。

林獲知將被扣押財產，申請辦理分期繳納，執行官審酌林的營業狀況、財產及相關支出，准他自2018年11月起每月繳5萬元，訂60期的分期清償計畫。

今年初，執行官調查林的金融帳戶發現，他去年、今年有高額存款，2019年5月並購入BMW汽車，公司營業額近2年是6百多萬元，事證可知，林已具有一次清償全部欠款的資力，於是依職權廢止分期優惠。

台北分署日前以電話告知林到場處理，林置之不理，執行官隨即採取禁止林處分其車輛、扣押林對生意往來對象的貨款債權措施，迫於形勢，上月中旬，林主動匯款106萬元入國庫繳清所剩餘的欠稅款。

圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供
圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供

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