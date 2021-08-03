雨夜路樹倒 猛警冒雨「裸身鋸樹」搶通道路

受西南氣流影響，中南部雨勢不斷，南投縣近日也降下豪雨，國姓、中寮等地山區也傳出路樹倒塌，昨有民眾行經投136線拍下，一名壯漢冒雨裸身鋸樹的身影，讚爆表謝，埔里警分局今表示，該名壯漢是長壽所員警，對其作為相當肯定。

埔里警分局指出，近日大小雨勢不斷，入夜雨況持續，山區尤為嚴重，其中投136線是往返南投國姓、台中太平的必經要道，昨凌晨該縣道50公里處1棵高約20米、直徑達80公分路樹倒塌，橫躺於馬路中間，阻斷雙向交通，民眾因此通報。

國姓當地長壽派出所獲報後，副所長游朝琴、警員謝敏捷隨即前往查看，到場後隨即拉起封鎖線，但又怕貿然離去，後續大雨且夜間道路視線差，若有車輛誤闖，恐危害用路人安全，甚至造成傷亡事故，2人決定全力排除，便向居民借電鋸。

警方表示，當時游副所長在路邊警戒，並移除散落樹枝，由謝持鋸伐樹，但雨勢太大，2人制服和口罩等裝備全濕透，而衣服吸水後太重，不利鋸木，謝員乾脆暫時脫下制服和口罩，戴著頭燈持續作業快2小時，凌晨3時才完全清理現場。

而謝敏捷在深夜大雨中，打赤膊冒雨鋸樹的英勇身影，居民和路過民眾看到紛加油，甚至被拍下引發討論；埔里警分局長方秋梅今也給予肯定，她表示，游、謝2員為維護民眾生命財產安全，義無反顧，盡己所能清除路障，其精神令人讚佩。