辣妹遭賓士男言語調戲 涉組「安全帽堂口」烙人教訓

一名黃姓辣妹，不滿向褚姓男子拿回安全帽時，遭褚男調戲，在臉書成立「安全帽堂口」邀請男友、朋友到場圍毆褚男，眾人用擦掉指紋為由，涉嫌開走褚男的賓士，狂噴酒精擦拭，事後還恐嚇交30萬才能贖車，全案黃等5人分別遭依強制、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴。

起訴指出，黃女今年5月29日和褚男相約拿回安全帽，不滿遭言語調戲，用臉書成立「安全帽堂口」邀李姓男友、柯姓男子加入群組聯繫，柯表示會帶朋友、凶器到場。當晚11時許，褚男開賓士車到士林區環河北路3段，柯、李、黃及到場的朋友林姓男子、簡姓男子等5人，眾人帶有甩棍、西瓜刀、電集棒等物，涉嫌把褚男拉出車外包圍，徒手毆打、拿電集棒通電威脅。

監視器拍下，李男從後車廂拿出安全帽給黃女後，與柯、林、簡圍住褚男，把人帶到巷弄要求交出車鑰匙，並開車門查看車內，簡把褚的錢包、手機交給褚後，當好有員警經過，李向員警謊稱「商談事情」而褚男則因害怕不敢求救。

員警離去後，眾人要求褚搭計程車離開，但不久後改變心意，要求褚向黃女道歉，賠償1000元補償，同意褚男開車離去。15分鐘後，因林男背包忘在賓士車，黃女打電話聯繫褚男，要求他返回現場，褚乖乖聽話開車回去後，遭4男翻查賓士車，毀掉行車記錄器記憶卡後，要求一同到北投區自助洗車場洗車湮滅指紋。

褚自己洗車後，和林男同車開往內湖區購買酒精、手套、毛巾等物才離開。林男保管賓士車，2天後和柯男用臉書相約用酒精擦賓士車「猛的，洗到爛掉」用以湮滅犯罪跡證；柯又與林男涉嫌用臉書訊息商議，要求褚給10萬元贖車，當天柯致電褚，涉嫌恐嚇以30萬元贖車，或辦理小額貸款贖車。

褚男假裝同意，與柯約見面，同時報警，指控柯等人歐打、強盜錢包內的6千元、後車廂的20多萬早餐店權利金、開走賓士車等，警方5月31日深夜埋伏，當場逮捕柯男，並在隔天凌晨在汐止區找回賓士車。