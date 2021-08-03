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女子到加油站上廁所後久久未出 員工趕緊報案警消調查

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區崇善路加油站，今天下午2點多客人要上女廁時，女廁一直反鎖，叫門卻沒人回應，加油站員工見女廁反鎖時間已久覺得有異，緊急拿鑰匙打開廁所門，嚇見女子倒臥在地鮮血直流，身上還有把刀，嚇得趕報案後，警方到場蒐證，在女廁找到遺書，女子生前並有思覺失調症，研判為疾病纏身想不開。

「嚇死人了！」台南市東區崇善路上接近市警一分局的加油站員工今天下午2點多向警方和、消防局報案時說，有客人反映站內女廁一直反鎖、叫門卻沒人應門。

加油站員工見女廁反鎖時間已久，裡面毫無回應，覺得有異，馬上緊急打開廁所門，赫見1名中年女子倒臥在地鮮血直流，身上還有把刀，嚇得趕報案。

轄區南市警一分局員警與鑑識人員到場勘驗，發現50歲陳姓女子住在台南市東區，已婚，且留有遺書。陳女先生接獲警方通知趕到加油站，得知妻子噩耗，難過地當場彎下身子、痛哭失聲，不敢置信妻子就這麼走了。

警方調查，女子生前患有思覺失調症，有就醫紀錄，加上她留下遺書，研判死意甚堅，一刀直插心臟部位， 才會用激烈的手段尋短，將報檢方相驗查明真正死因。

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陳姓女子在加油站女廁自戕，警方到場蒐證。圖／讀者提供
陳姓女子在加油站女廁自戕，警方到場蒐證。圖／讀者提供

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