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婦人險遭假外國將軍詐騙 汐止警、郵局成功攔阻

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導

一名六旬婦人險遭假外國將軍詐騙，經郵局及警方成力阻止，汐止分局副分局長蔡宜學到樟樹灣郵局致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
一名六旬婦人險遭假外國將軍詐騙，經郵局及警方成力阻止，汐止分局副分局長蔡宜學到樟樹灣郵局致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
一名六旬婦人透過FB社群平臺，結識一名假冒外國將軍身分之網友，誆稱於國外生活困頓，向該名婦人索取生活費，日前婦人因一時心軟，前往汐止樟樹灣郵局欲臨櫃匯款新臺幣11萬8,000元時，經郵局劉姓行員查覺有異，進而懷疑婦人是接收到詐騙資訊，遂主動通知汐止警分局員警到場，合力阻止這起詐騙案，遏止民眾損失。

汐止分局員警趕赴現場瞭解，婦人見警方到場後，遂卸下心防告知警方，該名網友是透過FB社群平臺認識，並以Gmail郵寄信件方式互相聯繫，但未曾謀面，對方亦不願給予電話號碼，員警為免婦人掉入詐騙集團的陷阱，分析多則國外假愛情詐騙的案例，婦人恍然大悟而打消匯款念頭，並感謝熱心行員及員警的幫忙。

汐止分局與轄內金融機構及超商業者建立防詐聯防通報機制，汐止分局副分局長蔡宜學，上月(30)日前往汐止樟樹灣郵局致贈感謝狀，感謝行員與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。疫情警戒期間，詐騙集團看準民眾宅在家網購熱潮行騙，呼籲民眾應謹記「小心求證」原則，以提升全民防詐騙免疫力。

持續提供轄區金融機構反詐欺文宣及說明近期主流詐欺手法；而汐止區轄內各金融機構為守護客戶資產安全，也時常對員工教育訓練，並針對年長、大筆轉帳、神色緊張者都會加倍關懷，亦與警方保持暢通聯繫管道；再三提醒民眾隨時隨地都要提高警覺，才能在疫情期間守護好健康也守住自己荷包！

詐騙集團 汐止 郵局

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