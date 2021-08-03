影／南屏東首間刑事實驗室 鑑識人員不必再衝北屏東

屏東縣地形狹長，南北超過100公里，各警分局礙於廳舍空間有限，除了縣警局外，各分局尚未建置獨立的實驗室，鑑識人員所採物證都送至屏東市的縣警局處理，縣警局長李文章爭取在南屏東的東港分局4樓建置首間刑事實驗室，有排氣櫃、指紋煙燻箱、暗房、實驗桌等完善設備，不僅提升跡證採驗的前處理品質，也讓南屏東警分局免於舟車勞頓。

屏東縣警局在東港分局創立南台灣首間分局「刑事實驗室」，今天下午由縣警局局長李文章主持揭牌，他說，近年來犯案手法日新月異，除於現場採獲相關跡證外，需進一步以化學試劑或光源加以顯現，如以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的血跡及輪胎痕，或使用指紋煙燻箱及化學試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上的指紋，往往關鍵的跡證就此浮現。

他說，刑案現場因場地受限，無法方便鑑識人員配製藥劑，以至錯失犯嫌遺留的犯罪跡證，因此一個獨立且完善優質的實驗室對鑑識人員至關重要，屏東縣地形狹長，每天經手數件竊案、毀損、毒品等案件，鑑識人員常於採證後，需舟車勞頓將物證送至縣警局處理，特別爭取預算在東港分局建置首間分局刑事實驗室，設備完善，可大幅提升各項跡證的前處理品質。