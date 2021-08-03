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影／基隆兩夜市復市 80多遊客難耐美味脫口罩邊走邊吃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆廟口及愛四路夜市上月27日恢復營業以來，曾有一攤商未戴好口罩遭開罰，市府還發現到今天為止，共有80多名遊客脫下口罩邊走邊吃，但經勸導都立即改善，大多數遊客都能夠遵守規定，市長林右昌今天說，呼籲大家來到基隆請溫柔友善消費，另廟口中午試辦禁行車輛成效良好，將再延長1周。

林右昌今天在記者會說，廟口及愛四路夜市在國內疫情警戒降級之後恢復營業，剛開始曾有攤商違規取下口罩、面罩，並遭到市府開罰，隨後便未曾再有攤商違反防疫規定的情事發生。

林市長表示，市府特別編排4組人力，在廟口及愛四路夜市不斷進行宣導及管制，期間發現有少數消費者取下口罩邊走邊吃，1個多星期以來，約共有80多人，但經過勸導後都能立即改正，將口罩戴好，因此市府並未開出罰單。

林右昌再次呼籲，市府歡迎大家來到基隆友善消費，但在疫情仍維持二級的當下，請大家務必要遵守相關防疫規定，讓大家都能夠友善消費、安心遊玩。

林右昌指出，在廟口復市以來，為因應中午時段的人潮，市府試辦在11時到14時禁止車輛進入仁三路，試辦一周以來成效良好，有效改善當地的交通及人流，因此市府決定將管制措施延長到8月9日。

基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供
基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供
基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供
基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供
基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供
基隆廟口及愛四路夜市復市後，80多遊客脫口罩邊走邊吃。圖／基隆市政府提供

口罩 基隆 夜市

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