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台中男重達兩百公斤癱坐廁所 出動6名消防員協助送醫

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市消防局中山分局今上午出一場救護任務時遇上挑戰！原來，需要送醫的市民重約兩百公斤，又癱坐在狹小廁所裡，消防員原本兩人前往，看到這個場面實在難以負荷，只好向分隊請求支援。分隊最後加派人手，總共出動了6名消防員才終於順利將這位市民送醫。

據了解，這位市民住太平區，上午因身體不適而癱坐在廁所裡，家人見移動不了他，但又有送醫需求，因此打電話向消防局求助。

中山分隊增派人手至6人後，才慢慢的把這位市民移出廁所，並以棉被墊在他身下，由消防員分別抓出棉被的各角，再把電動單架降至最低的30公分，才一口氣把他搬上單架，並靠著電動力量把他升高後推進救護車送醫，消防員這才鬆了一口氣。

消防員們說，除了當事人的體重是一大考驗，過程中還得忍受廁所的臭味，但最終仍達成了任務。

台中市消防局中山分隊上午出動6名消防員才順利把一位體重達兩百公斤的市民送醫。圖／民眾提供
台中市消防局中山分隊上午出動6名消防員才順利把一位體重達兩百公斤的市民送醫。圖／民眾提供
台中市消防局中山分隊上午出動6名消防員才順利把一位體重達兩百公斤的市民送醫。圖／民眾提供
台中市消防局中山分隊上午出動6名消防員才順利把一位體重達兩百公斤的市民送醫。圖／民眾提供

消防員 救護車

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