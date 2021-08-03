台中男重達兩百公斤癱坐廁所 出動6名消防員協助送醫

台中市消防局中山分局今上午出一場救護任務時遇上挑戰！原來，需要送醫的市民重約兩百公斤，又癱坐在狹小廁所裡，消防員原本兩人前往，看到這個場面實在難以負荷，只好向分隊請求支援。分隊最後加派人手，總共出動了6名消防員才終於順利將這位市民送醫。

據了解，這位市民住太平區，上午因身體不適而癱坐在廁所裡，家人見移動不了他，但又有送醫需求，因此打電話向消防局求助。

中山分隊增派人手至6人後，才慢慢的把這位市民移出廁所，並以棉被墊在他身下，由消防員分別抓出棉被的各角，再把電動單架降至最低的30公分，才一口氣把他搬上單架，並靠著電動力量把他升高後推進救護車送醫，消防員這才鬆了一口氣。