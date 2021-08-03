烏坵又傳貨輪擱淺動彈不得 3年2起船東竟是同一人

由金門代管的烏坵鄉上月31日有艘國籍貨輪大山輪擱淺，這艘重約1460噸貨輪、船身總長75.5公尺，原本因為要停泊碼頭卸貨，沒想到不慎撞到岸邊礁石，目前左側底部受損，有長寬約50公分的破洞，船上10多名船員都無危險，目前船東還在與海事工程公司協商辦理殘油及船體移除事宜。

這艘貨輪因為體型龐大，擱淺在岸邊引起各界關注，據島上居民表示，近期南風湧浪太大，大山輪因擱淺，導致機艙破損進水而坐灘，航港局已於昨晚成立應變中心，並要求船東做好汙染防控，盡量降低對環境的影響，並請駐地岸巡協助監控。

據了解，在3年前的此時，也有一艘高雄籍的「大川」貨輪在大烏坵進行運補的作業時觸礁擱淺，後來因船艙進水，遲遲無法排除進水問題，且船身開始傾斜；導致貨輪後來完全消失沉沒，至今都還未打撈上來。

由於兩起案件發生的日期接近，加上兩艘船又隸屬同一家公司，讓事件平添不少話題性，不少人都說是「奇妙的巧合」。