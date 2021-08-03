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疫情降級首周末！苗警執法不手軟 連開20張罰單

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警方7月30日、31日接獲報案，大批汽、機車在台13甲線苗栗縣造橋鄉外環道車聚夜遊，警方快打部隊出擊，8月1日凌晨在頭份市攔獲其中3輛機車，查出違規無照駕駛及未裝設照後鏡，並過濾監視器開單，共開出20張、罰緩4萬1000元。

疫情降級第一個假日，3、40輛汽、機車於30日、31日深夜在台13甲線造橋外環道附近車聚集夜遊，苗栗警方調派竹南、頭份、苗栗及通霄分局22名警力組成快打部隊處理，跨區大範圍過濾路口監視器，及運用車辨系統比對特徵，8月1日凌晨3點在頭份市區攔查到3輛機車。

警方說，3輛機車行駛在道路，排氣管發出巨大聲響吵人，均未裝設照後鏡，且無照駕駛，各開出3張無照駕駛及未裝設照後鏡罰單，處罰1萬9800元，並函文監理及環保單位召回臨時檢驗改裝排氣管及車體，另逕行舉發同行汽機車，遮蔽號牌、闖紅燈、跨越兩車道行駛，未依規定使用燈光、二段式左轉等14件違規，處2萬1200元罰鍰，另持續過濾如有競駛、競技行為，將依刑法公共危險罪函送偵辦。

警方分析2天車聚夜遊時間及路線，研判應是同一車隊，警方快打部隊強勢作為，未衍生事端，縣警察局交通隊長林炎巨表示，苗栗縣近日多有車聚夜遊行為，呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有違規遮蔽車牌、競駛、競技等危險駕車行為，警方將持續強化勤務，依法從嚴究辦。

苗栗警方循線查7月30日、31日汽、機車夜遊車聚，共開出20張交通違規罰單，罰緩4萬1000元。圖／苗栗縣警局提供
苗栗警方循線查7月30日、31日汽、機車夜遊車聚，共開出20張交通違規罰單，罰緩4萬1000元。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣 警察 罰單

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