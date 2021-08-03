台南莽父疑因財產糾紛竟赴兒住處縱火 4傷送醫

台南市70歲林姓男子疑因財產糾紛，今天中午12點到兒子住處涉嫌潑汽油縱火燒棉被，林和家人共4人輕微燒燙傷送醫。林被警方依公共危險罪嫌帶回調查。

「119，有人縱火！」台南市消防局救災救護指揮中心，接獲民眾報案，安南區長和路三段有民宅火災，消防人員到場，現場為三樓建築，燃燒棉被。

市警三分局和順派出所接獲報案，立即派員趕至現場，到場時火勢已撲滅，涉嫌緃火的林男在現場，手部燒傷，警方立即將其逮捕並送醫救治。