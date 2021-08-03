台南莽父疑因財產糾紛竟赴兒住處縱火 4傷送醫
台南市70歲林姓男子疑因財產糾紛，今天中午12點到兒子住處涉嫌潑汽油縱火燒棉被，林和家人共4人輕微燒燙傷送醫。林被警方依公共危險罪嫌帶回調查。
「119，有人縱火！」台南市消防局救災救護指揮中心，接獲民眾報案，安南區長和路三段有民宅火災，消防人員到場，現場為三樓建築，燃燒棉被。
市警三分局和順派出所接獲報案，立即派員趕至現場，到場時火勢已撲滅，涉嫌緃火的林男在現場，手部燒傷，警方立即將其逮捕並送醫救治。
據了解，林男與家人發生糾紛，今天到兒子居住處潑灑汽油緃火致引發火災，林妻、兒子及媳婦燒燙傷，分別送往奇美及安南醫院救治，都沒無生命危險；林姓男子也因火勢波及手部燒傷，由警方戒護送往成大醫院救治。
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