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這次換你傳圖！豐原分局父親節長輩圖防詐又表心意

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

這次換你傳長輩圖!本周日就是一年一度的父親節，多久沒有擁抱父親，說出對他的感謝與愛呢？台中市警局豐原分局推出兩款「祝賀父親節防詐圖卡」貼圖，讓害羞的民眾可透過手機傳送貼圖，表達對父親的關愛，警員貼心設計反詐騙金句，「網路投資詐騙多」等語，提醒長輩不受騙。

父親節將近，生性保守不擅於表達情感的子女，可藉由智慧型手機普及化，每逢佳節以通訊軟體傳送文字、圖片來傳達自己的心意，台中市警察局豐原分局發揮創意，以祝賀父親節快樂，搭配反詐騙宣導關鍵字句，設計「祝賀父親節防詐圖卡」，向辛勞整年的全體父親祝賀，更提醒爸爸們預防遭受詐騙。

豐原分局指出，「祝賀父親節圖卡」在分局臉書粉絲專頁提供民眾免費下載使用，父親節即將到來，害羞把愛說出口，或在外地工作的子女，記得傳個訊息向父親表達您的愛，詳情請上台中市警察局豐原分局臉書粉絲團。

台中市警局豐原分局推出兩款「祝賀父親節防詐圖卡」貼圖，讓害羞的民眾可透過手機傳送貼圖，表達對父親的關愛。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出兩款「祝賀父親節防詐圖卡」貼圖，讓害羞的民眾可透過手機傳送貼圖，表達對父親的關愛。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出兩款「祝賀父親節防詐圖卡」貼圖，讓害羞的民眾可透過手機傳送貼圖，表達對父親的關愛。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出兩款「祝賀父親節防詐圖卡」貼圖，讓害羞的民眾可透過手機傳送貼圖，表達對父親的關愛。圖／台中市警察局豐原分局提供

父親節 詐騙

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