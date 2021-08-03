養生會館群聚感染罰30萬遲不繳 轎車被查封立馬繳清

秀妃養生會館因違規營業並爆發群聚感染，被裁罰30萬元罰鍰，負責人遲不繳錢車輛被查封。圖／行政執行署彰化分署提供

彰化縣從今年5月起爆發新冠肺炎確診個案，其中員林秀妃養生會館因違規營業並爆發群聚感染，被裁罰30萬元罰鍰，但會館吳姓負責人遲不繳錢，7月20日被移送行政執行署彰化分署執行，彰化分署查封他市價60萬元的轎車，讓他立即捧著30萬元現金到分署繳清。

彰化縣府公告5月15日起八大行業暫停營業，秀妃養生會館5月21日爆發群聚感染，包括員工與38歲吳姓負責等縣內7人確診，還有新竹客人南下與會館女子約定外面見面後，進入員林市某汽車旅館，養生會館雖形式上未開店，卻是假關店、真營業，也造成該新竹男子確診，疫情擴散，彰化縣府依傳染病防治法第67條處以最高罰鍰30萬元。

吳男遲不繳罰鍰，彰化分署在收受案件調查出吳男目前在某工廠上班，且名下有一部2018年的豐田Altis轎車，研判該車市價應有60萬元左右，若順利查封這輛車，應有機會順利徵起。

彰化分署表示，7月29日得知吳姓義務人有去上班，推測他會開該車輛去上班，立即到他工作地點調查，彰化縣政府地方稅務局也提供「天眼」電腦車牌辨識系統協助，在短時間就查到了車輛所在，隨即聯絡警方到場並查封車輛，通知拖吊業者車輛拖回分署，準備擇期進行拍賣程序。