9旬翁走斑馬線遭撞輕傷未就醫 25天後傷勢加重喪命
送姓男子前年12月17日下午，開車行經高雄市大寮區民族路、成功路口，撞上走在斑馬線上的王姓老翁，90歲的王男不堪撞擊，頭部、右腳踝都有撕裂傷，回家後傷勢未見好轉，7天後送醫急救，隔年1月11日因細菌感染撒手人寰，法官認為王男是因車禍受傷致死，依過失致死罪判宋男徒刑6月、緩刑2年。
判決指出，宋男當時沿大寮區民族路由東向西行駛，準備左轉成功路時，沒注意到老翁準備穿越馬路，雖然宋男撞擊時車速不過，讓王翁僅頭部、腳踝受到撕裂傷，車禍發生後，宋報警並通報救護車，救護人員到場時，王男當時認為傷勢不重，在現場由救護人員簡單包紮後，沒就醫就返家休息。
沒想到車禍發生7天後，王男右腳踝傷口化膿未見好轉送醫，院方認為是傷口遭細菌感染，緊急進行筋膜切開手術，隔年1月清創傷口，但王翁因感染嚴重，1月11日突然喪失意識，插管急救後仍在當晚不治。
雖然王姓老翁是在車禍25天後急救不治，但王男家屬認為傷口是車禍造成，檢方根據法醫研究所解剖報告，王翁死因為傷口細菌感染導致肺炎，認定王翁死亡與車禍有因果關係，因此依過失致死罪將宋男起訴。
高雄地方法院審理時，宋男坦承犯行，法官考量他與家屬達成和解，加上是宋男主動打電話報案，符合自首要件，王翁家屬也願意給宋男緩刑機會，因此依過失致死罪判徒刑6月、緩刑2年，可上訴。
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