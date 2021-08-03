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誤以為亡夫留驚喜 老婦險被「海外包裹」老梗詐騙

聯合報 / 記者翁唯真／新北即時報導

年約70歲的張姓老婦，上月2日收到一封郵件，聲稱有一件海外包裹，但卡在海關需支付郵資費，婦人以為是亡夫送給自己的驚喜，到銀行欲匯款，所幸眼尖員警發現張婦遇上詐騙集團，阻攔張婦匯款。

新北市新莊警分局丹鳳派出所上月2日接獲銀行行員通知，張婦到銀行準備匯款新台幣70萬元的郵資費，但匯入戶頭卻是警示帳戶，警覺有異便報警處理。

轄區員警周柏龍及潘建華抵達現場後發現，張婦上月突收到一封郵件，內容聲稱張婦有個包裹卡在海關，需支付7萬元手續費才能領回。張婦誤以為是亡夫生前在香港工作時寄出的驚喜，才會跑到銀行準備匯款，還將7萬誤看成70萬元。

警方接過郵件內容，一看信件使用簡體，便立即判斷是詐騙，經協助張婦查詢海關貨物App及電洽海關貨物編號，皆查詢未果，張婦才恍然大悟自己險遭詐騙。

警方表示，如若在海外購物，進入台灣需有（EZ way易利委）實名制認證，不會只有單一的郵件通知，可多利用反詐騙專線165查詢。

員警向張婦解釋詐騙狀況，阻攔匯款。圖/警方提供
員警向張婦解釋詐騙狀況，阻攔匯款。圖/警方提供

詐騙集團

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